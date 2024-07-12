Иран будет способствовать дальнейшему развитию культурного сотрудничества с Россией

Министерство иностранных дел Ирана будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества Ирана и России в сферах культуры и науки.



Об этом в пятницу, 12 июля, заявил представитель иранского МИД Насер Канани на встрече в Москве с директором Центра языка и культуры Ирана Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Александром Полищуком, Об этом в пятницу, 12 июля, заявил представитель иранского МИД Насер Канани на встрече в Москве с директором Центра языка и культуры Ирана Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Александром Полищуком, передает ТАСС.



По словам Канани, российско-иранские отношения в настоящее время переживают один из лучших периодов за всю историю, в связи с чем расширение культурного сотрудничества очень важно.



Дипломат добавил, что Иран будет всячески способствовать такому развитию.



Представитель иранского МИД отметил хороший уровень преподавания персидского языка в МГЛУ и выразил готовность к сотрудничеству в сфере студенческих обменов и предоставлении вузу образовательных материалов для изучения фарси.









Фото: кадр видео