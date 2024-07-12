Более 10 тысяч зрителей собрал фестиваль «В кругу семьи» в Ярославле

Фестиваль семейного кино «В кругу семьи», прошедший в Ярославле с 6 по 10 июля, собрал более 10 тысяч зрителей.



Смотр прошел при поддержке министерства культуры России, правительства Ярославской области, мэрии Ярославля, передает пресс-служба ведомства.



В программу фестиваля вошли 76 полнометражных и короткометражных фильмов, созданных кинематографистами разных стран.



В рамках деловой программы состоялось 33 мероприятия: мастер-классы, тренинги, дискуссии, практические занятия, презентации.



В основном конкурсе фестиваля гран-при достался картине «Вторая жизнь» режиссера Аниса Лассуэд из Туниса.









Фото: пресс-служба Минкультуры России