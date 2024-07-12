Более 10 тысяч зрителей собрал фестиваль «В кругу семьи» в Ярославле

В программу фестиваля вошли 76 полнометражных и короткометражных фильмов, созданных кинематографиста...
Об этом заявила начальник департамента международного культурного сотрудничества Министерства культу...
Об этом в пятницу, 12 июля, заявил представитель иранского МИД Насер Канани.
Президент отметил, что Лунгина по праву считают выдающимся деятелем отечественного киноискусства.
Показатель стал рекордным для американской компании Paramount.
В программу фестиваля вошли 76 полнометражных и короткометражных фильмов, созданных кинематографиста...
Об этом заявила начальник департамента международного культурного сотрудничества Министерства культу...
Об этом в пятницу, 12 июля, заявил представитель иранского МИД Насер Канани.
Президент отметил, что Лунгина по праву считают выдающимся деятелем отечественного киноискусства.
Показатель стал рекордным для американской компании Paramount.
В этом году для обеспечения безопасности севастопольцев и гостей города смотр пройдет на другой площ...
Мероприятие даст старт гражданско-патриотической акции «Лента Победы».
Поездка состоялась в рамках реализации программы культурно-просветительских маршрутов «Культурная ка...
В рамках фестиваля состоится 8 кинопоказов классических опер и балетов, документальных кинолент.
На конкурсной основе премии присуждаются лучшим преподавателям ДШИ, училищ и вузов.
Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Выставка откроется 18 июля, на ней будет представлена галерея «портретов» всех 14 восьмитысячников п...
В числе поступивших предметов — комплекс материалов бывшего начальника оперативного отдела лагеря № ...
Все фильмы будут демонстрироваться с пленки 35 мм из коллекции Госфильмофонда России.
Фестиваль «Опера — всем» пройдет до 27 июля.
Произведение будет исполнено в Концертном зале театра под управлением Константина Рылова.
Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече с художниками.
Постановка выйдет в октябре 2024 года и будет рассчитана на детей в возрасте 0+.
Президенту России рассказали об инциденте с императрицей Екатериной II на Катальной горке.
Худрук Театра сатиры Евгений Герасимов сообщил, что труппа часто выступает в госпиталях перед врачам...
12.07.2024