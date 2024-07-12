Никита Кобелев стал новым худруком Александринского театра

Режиссер Никита Кобелев стал новым художественным руководителем Александринского театра в Санкт-Петербурге. Соответствующий приказ о его назначении подписала министр культуры России Ольга Любимова.





По данным ТАСС, Кобелев заступил на новый пост с 12 июля. Он работал в Александринском театре в качестве главного режиссера. На этой сцене Кобелев поставил спектакль «Вознесение» по роману Льва Толстого.





В течение 10 лет режиссер работал в Московском театре имени Владимира Маяковского. С 2017 по 2021 год Кобелев был преподавателем на актерском факультете Российского института театрального искусства – ГИТИС.





Режиссер стал преемником Валерия Фокина. Народный артист России занимал должность худрука Александринского театра с 2003 года.









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