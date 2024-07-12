В Приморье появится первый спектакль в жанре саунд-драмы

Первый в Приморском крае спектакль в жанре саунд-драмы появится на международном театральном фестивале «Место силы – Владивосток». Работа над постановкой началась в творческой лаборатории под руководством Владимира Панкова – основателя студии SoundDrama, заслуженного деятеля искусств России и худрука московского театра «Центр драматургии и режиссуры».





Руководитель фестиваля, режиссер и продюсер Дмитрий Бикбаев отметил, что организаторы очень хотели бы, чтобы после события что-то осталось.





«И вот сегодня мы запустили лабораторию, которая является частью нашего фестиваля - лабораторию саунд-драмы под руководством Владимира Николаевича Панкова», — приводит ТАСС его слова.





Бикбаев отметил, что участниками лаборатории стали режиссеры, композиторы и актеры Приморского краевого драматического театра молодежи. Спектакль будет представлен на церемонии закрытия фестиваля. Премьера состоится на сцене Молодежного театра и потом останется в репертуаре.









Фото: Pixabay.com