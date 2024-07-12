Минкультуры передало библиотеке Тавриды 800 книг об искусстве и музеях

Министерство культуры России передало в дар библиотеке Тавриды более 800 книг об искусстве и истории музеев.



Издания со всей страны были отправлены в фонд Библиотеки творческих индустрий «Таврида.АРТ» департаментом музеев и внешних связей Минкультуры РФ.



«Эти книги — потрясающий дар наших федеральных музеев библиотеке „Таврида.АРТ“. Они хранят знания об истории музеев, об их бесценных коллекциях, ведь наши российские музеи — это настоящие сокровищницы искусства, которые сохраняют наше культурное наследие и каждый день рассказывают людям, что у нас самая великая страна, что самые гениальные люди жили в нашей стране, живут и создают гениальные произведения, а самое главное — рассказывают о том, какой большой вклад наши деятели культуры внесли в развитие страны и в развитие мировой культуры в целом», — прокомментировал событие заместитель директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Дмитрий Трубинов.



По словам руководителя, книги передали около 70 федеральных музеев, в числе которых музей-заповедник «Петергоф», Русский музей, Бахрушинский театральный музей, Третьяковская галерея, Исторический музей и другие институции.



Дмитрий Трубинов добавил, что новое книжное собрание Тавриды станет полезным и для научного изучения, так как там собраны материалы практически из всех сфер деятельности.



Собрание библиотеки в скором времени также пополнится книгами об истории театра, народном творчестве.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России