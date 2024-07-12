Руководство РАО высказалось о новом порядке использования «сиротских» произведений

12.07.2024

Руководство РАО высказалось о новом порядке использования «сиротских» произведений
Российский парламент принял закон, который разрешает использование произведений, авторы которых неизвестны или не могут быть найдены для согласования. Свое мнение на этот счет высказало руководство Российского авторского общества (РАО), а также ряд представителей индустрии.

Решение способствует расширению доступа к культурному наследию и открывает возможности для коммерциализации разнообразного контента, соблюдая при этом авторские права и исключая юридические риски для бизнеса. Продюсеры Виктор Дробыш, Иосиф Пригожин, актер и композитор Иван Бурляев поддержали закон. По их мнению, он поможет также кинематографистам.

«Это тектонический сдвиг, прорывное решение в области юридической практики в сфере интеллектуальной собственности. Мы первыми в мире вывели из серой зоны огромный пласт культурного наследия, и нашему примеру наверняка последуют другие юрисдикции», — заявил исполнительный директор РАО Алексей Карелов.

Напомним, закон также обязывает общество по коллективному управлению правами управлять коммуникацией с правообладателями. Продюсеры высказали надежду, что новый закон поможет упорядочить использование контента, способствуя, таким образом, его доступности для общества и защите авторских прав. 


Фото: Pixabay.com