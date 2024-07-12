Свыше 90 кинозалов в 37 субъектах России получат современное цифровое оборудование

Фонд кино поддержит 93 кинозала в населенных пунктах 37 субъектов России. Меры предполагают оснащение современным цифровым оборудованием.





На сайте ФК уточняется, что помощь коснется населенных пунктов, где проживают до 500 тысяч человек. Такое решение принято по результатам осуществленной Фондом кино процедуры отбора на поддержку организаций, осуществляющих показ фильмов, в целях создания условий для демонстрации национальных фильмов.





Современное оборудование достанется пяти кинотеатрам в Донецкой Народной Республике. В ЛНР поддержку получат три кинотеатра.





Ранее стало известно об открытии в Донецке центра «КиноКульт». Учреждение распахнет свои двери после двухлетнего перерыва и ремонта. Фонд кино полностью переоборудовал два зала.









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