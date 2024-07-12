Вьетнам и Россия активизируют культурное сотрудничество

12.07.2024
Успех Дней вьетнамской культуры в России станет поводом для расширения культурных обменов и сотрудничества между двумя странами.
Об этом заявила начальник департамента международного культурного сотрудничества Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Фыонг Хоа, комментируя итоги прошедшего фестиваля. Дни вьетнамской культуры прошли с 1 по 7 июля в Москве и Санкт-Петербурге.
По словам Нгуен Фыонг Хоа, прошедшее мероприятие имеет важное политическое значение.
«Дни вьетнамской культуры прошли с большим успехом, содействуя народным обменам между сторонами», — приводит
ТАСС слова представителя ведомства.
Нгуен Фыонг Хоа добавила, что до конца 2024 года пройдет еще несколько мероприятий, направленных на распространение русской культуры во Вьетнаме.
В 2025 году во Вьетнаме пройдут ответные Дни культуры России и Фестиваль российского кино.
Фото: Роскино