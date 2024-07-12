Появились первые кадры кинокомикса «Капитан Америка: Дивный новый мир»

Кинокомпания Marvel Entertainment представила первый трейлер супергеройского кинокомикса «Капитан Америка: Дивный новый мир». Главного героя теперь сыграл темнокожий актер Энтони Маки.





Фильм станет юбилейным для киновселенной Marvel. 35-й проект будет четвертым в серии картин про Капитана Америку. В главных ролях снялись также Харрисон Форд, Джанкарло Эспозито, Лив Тайлер, Роза Салазар, Тим Блейк Нельсон и другие.





Режиссером выступил Джулиус Она. В 2018 году постановщик снял «Парадокс Кловерфильда». Космический хоррор-боевик получил низкие рейтинги и не удостоился хвалебных отзывов от критиков.





Премьера нового «Капитана Америки» состоится 12 февраля. Дата выхода фильма в России пока не называется.









Фото: YouTube