Программу Большого летнего музыкального фестиваля «Сириус» в этом году дополнит новый проект — «Театр на большом экране», сообщили организаторы.



В рамках фестиваля состоится 8 кинопоказов классических опер и балетов, документальных кинолент. Показы пройдут в Открытом кинотеатре Спортивного парка «Сириус» на побережье Черного моря.



Первым спектаклем, показанным в рамках фестиваля, 16 июля станет мюзикл «Норд-Ост», отмеченный премией «Золотая маска» в 2003 году. Продолжит серию показов 23 июля документальный фильм-путешествие «Сальвадор Дали: в поисках бессмертия». На 30 июля запланирован показ балета «Онегин» постановки британского хореографа Джона Крэнко.



В программу также войдут опера «Кармен», комедия «Севильский цирюльник», опера-балет Мориса Равеля «Дитя и волшебство», оперы Джузеппе Верди «Травиата» в постановке Франко Дзеффирелли и «Риголетто» в постановке Филиппа Штельца.









Фото предоставлено организатором