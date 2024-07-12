В Крыму пройдет VIII Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес».



В этом году для обеспечения безопасности севастопольцев и гостей города смотр пройдет на другой площадке — во Дворце культуры рыбаков. Гостей фестиваля ждут показы балетов, драматических спектаклей, а также четыре концерта Балета Игоря Моисеева.



Организаторами фестиваля выступают АНО «Русские сезоны» и ООО «Вижн Медиа Центр» совместно с Государственным музеем-заповедником «Херсонес Таврический». Мероприятие проходит при поддержке Минкультуры России и правительства Севастополя.



В программу фестиваля войдут в том числе российская премьера балета «Грозовой перевал» Севастопольского театра оперы и балета, концерт «Классика Игоря Моисеева», спектакль «Матросская тишина» Московского театра Олега Табакова.









Фото: пресс-служба музея "Херсонес Таврический"