Рэпер Eminem выпустил первый за четыре года альбом

12.07.2024

Рэпер Eminem выпустил первый за четыре года альбом
Американский рэпер Eminem впервые за четыре года выпустил музыкальный альбом. Релиз сборника под названием The Death of Slim Shady (Coup De Grace) состоялся 12 июля.

Альбом стал 12-м в дискографии рэп-исполнителя. Продюсером выступил сам артист в сотрудничестве с Dr. Dre. Всего в альбом вошли 19 песен.

На YouTube появились трейлеры к новому творению Eminem. В одном из них герой альбома сидит связанным перед телевизором. В другом — плюет на могилу.

По словам рэпера, сборник носит концептуальный характер. Исполнитель призвал слушать альбом «как следует» от начала и до конца, а также не останавливаться на отдельных композициях. Открывается список песен треком под названием Renaissance. Последняя песня – Somebody Save Me. 

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Фото: YouTube