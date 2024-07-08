Роскомнадзор заблокировал дебютный альбом группы «Кровосток»

Роскомнадзор принял решение о блокировке альбома «Река крови» знаменитой группы «Кровосток». Об этом артисты сообщили на странице коллектива «ВКонтакте».





В публикации уточняется, что «Река крови» является дебютным альбомом группы. По решению РКН он больше не доступен в России.





«Господи прости. Инструменталы пока в наличии, а слова вы помните», — уточнили авторы сообщения.





Стоит отметить, в настоящий момент песни из альбома недоступны на всех стриминговых площадках, которые работаю на территории РФ.





«Река крови» вышла в 2004 году и стала первой пластинкой группы. Альбом знаменит такими хитами, как «Биография», «Теряю голову» и многим другим песням. Сам «Кровосток» славится сатирическими текстами с использованием ненормативной лексики.









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