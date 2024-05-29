Вышел первый ролик к мультфильму «Моана 2»

Фестиваль посвящен 85-летию со дня рождения оперной певицы, народной артистки СССР Елены Образцовой.
Мировая премьера продолжения знаменитого мультфильма пройдет 27 ноября 2024 года.
Артисты представили единственную оперетту Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки».
Мировая премьера комедийного триллера состоится 19 сентября.
Режиссером картины выступил Олег Асадулин.
Фестиваль посвящен 85-летию со дня рождения оперной певицы, народной артистки СССР Елены Образцовой.
Мировая премьера продолжения знаменитого мультфильма пройдет 27 ноября 2024 года.
Артисты представили единственную оперетту Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки».
Мировая премьера комедийного триллера состоится 19 сентября.
Режиссером картины выступил Олег Асадулин.
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29.05.2024