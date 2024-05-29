Вышел первый ролик к мультфильму «Моана 2»

29.05.2024

Вышел первый ролик к мультфильму «Моана 2»
Студия Disney представила первый полноценный ролик к мультфильму «Моана 2». Срежиссировал картину Дэйв Деррик-младший.

Действие анимационного фильма развернется спустя три года после приключений Моаны в первой части. Главная героиня отправится на неожиданный зов своих предков в дальние края Океании. На пути Моану ждут опасные и неизведанные воды. Героине снова будет помогать полубог Мауи.

Мировая премьера мульфильма пройдет 27 ноября. Дата выхода в российских кинотеатрах пока неизвестна.

Ранее вышел первый официальный трейлер к фильму «Одинокие волки». Главные роли в картине сыграли Джордж Клуни и Брэд Питт.


Фото: YouTube