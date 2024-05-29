Вышли первые кадры нового фильма «Одинокие волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом

Вышел первый полноценный трейлер комедийного триллера «Одинокие волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в главных ролях. Ролик представила Sony Pictures.





Трейлер вышел на YouTube-канале кинокомпании. Клуни и Питт сыграли профессиональных преступников, которые обнаруживают, что их одновременно наняли для одного и того же смертельно опасного задания. Два «волка-одиночки» должны работать вместе, если кто-то из них хочет получить награду.





В ролике женщина звонит герою Клуни, который помогает ей избавиться от некоего тела. Вскоре в той же квартире появляется персонаж Питта, чтобы заняться делом. Оба выясняют, что наняты одним человеком. Ситуация осложняется тем, что человек, от которого герои должны избавиться, оказывается жив.





Срежиссировал фильм Джон Уоттс, известный благодаря последним частям франшизы про Человека-паука. Питт и Клуни выступили в качестве сопродюсеров картины. Премьера «Волков» в мире пройдет 19 сентября.









Фото: YouTube