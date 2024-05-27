Москва и Ташкент будут сохранять культурное наследие народов двух стран

Россия и Узбекистан планируют бережно сохранять культурное наследие двух стран, а также расширять историко-культурный туризм. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран после государственного визита президента РФ Владимира Путина в республику.





Главы России и Узбекистана приветствовали Программу сотрудничества в области культуры, которая поможет в организации обменных Дней культуры и Дней кино.





«Продолжится развитие туристского обмена в целях взаимного ознакомления с историей, культурой и богатыми национальными традициями народов двух стран», — также говорится в заявлении.





Поможет в этом Программа сотрудничества по увеличению туристского потока в 2024-2025 годах.





Министр культуры России Ольга Любимова ранее поделилась деталями российско-узбекистанских переговоров. Она приняла участие во встрече в составе делегации Владимира Путина. Российская сторона, сообщила министр, уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Узбекистаном в культурной сфере.









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