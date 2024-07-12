Музыка Белгородской области прозвучала у Куликова поля

Музыканты из творческих коллективов Белгородской области выступили у Куликова поля, на Бородинском поле и в Прохоровке. Об этом сообщили в Минкультуры России.





Концерт также состоялся в Музее Победы. Выступления приурочены к 81-й годовщине танкового сражения под Прохоровкой, которое изменило не только ход Курской битвы, но и всей Великой Отечественной войны.





«В этот день на трех ратных полях России, давно отгремевших великими битвами, выступили лучшие творческие коллективы Белгородской области», — говорится в сообщении Минкультуры в Telegram-канале.





Также с 12 июля по 23 августа в рамках мероприятий, которые проводит правительство региона, пройдет акция «Надеюсь, вы спите спокойно». Известные актеры, режиссеры и певцы прочтут письма солдат и офицеров, отправленные близким с фронта.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал