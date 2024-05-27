Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в российско-узбекистанских переговорах в составе делегации под руководством президента страны Владимира Путина. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Министр отметила, что российская сторона уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Узбекистаном в культурной сфере. Уже этим летом в России пройдут Дни культуры республики.





«В рамках Ташкентского кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути» пройдут Дни российского кино. Готовим специальную программу», — поделилась Ольга Любимова.





По словам министра, стороны активно развивают сотрудничество в музейной сфере. Так, в Политехническом музее 17 июня откроется выставка «Вклад многонационального народа Узбекистана в Победу над фашизмом». Российская галерея искусств совместно с Музеем прикладного искусства республики готовит проект «Орнаменты бытия».





Москва также заинтересована в совместной работе по изучению и реставрации уникальной коллекции Государственного музея искусств имени Савицкого в Нукусе. По итогам переговоров стороны подписали программу сотрудничества в сфере культуры на 2024-2025 годы. Договор заключили министерства культуры обеих стран. Правительства России и Узбекистана также подписали соглашение о сотрудничестве между кабминами в области совместного кинопроизводства.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой