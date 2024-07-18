В Россотрудничестве назвали успешным российско-китайское культурное взаимодействие

18.07.2024

В Россотрудничестве назвали успешным российско-китайское культурное взаимодействие
В Россотрудничестве назвали успешным взаимодействие России и Китая в перекрестные годы культуры двух стран.

По словам руководителя Российского культурного центра (РКЦ) в Пекине, главы представительства Россотрудничества в КНР Татьяны Уржумцевой, мероприятия в рамках перекрестных годов культуры России и Китая проходят с успехом.

На вторую половину года запланирована насыщенная программа.

«Все идет по плану: за прошедший период мы уложились и провели абсолютно все мероприятия, которые были намечены, и даже больше того. Вторая половина года будет еще более насыщенной. РКЦ работает с полной отдачей, появились новые проекты», — приводит агентство ТАСС слова Татьяны Уржумцевой.

По словам Уржумцевой, самыми знаковыми мероприятия, прошедшими в Пекине, стали международная фотовыставка проекта «Вселенная BRICS» и фестиваль «Слово о русском сердце».

«Некоторым коллективам китайская сторона предложила продолжать поддерживать отношения, проводить гастроли. Надеюсь, что наши коллективы будут выступать не только в Пекине, но и в других регионах Китая, что очень важно», — рассказала Татьяна Уржумцева.


Фото: пресс-служба Кремля