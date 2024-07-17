Фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдет в Пскове

Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» состоится 20 июля в Пскове на набережной реки Псковы. В пресс-службе муниципалитета отметили, что программа мероприятия удивит местных жителей.





Тематические площадки будут работать с 12:00 до 20:00. Здесь разместятся военный лагерь XIII века с фотозоной в доспехах, кузницей и мастер-классами, сказочно-частушечная, гадальная, детский дворик, а также торгово-ремесленные ряды.





В 14:00 состоится шествие участников фестиваля от фонтана в Летнем саду до Финского парка к центральной сцене, где откроется мероприятие. Далее ожидаются концертные программы творческих коллективов.





Зрителей ждет выступление группы «Малиновская банда» из Великого Новгорода, зажжение фестивального огня, шествие с огнями через мост к парку Строителей, вечерка в Соловьиную ночь. Завершится праздник в 22:00 по местному времени.









Фото: Pixabay.com