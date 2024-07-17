Читатели библиотеки Тавриды получили в дар книги от Музея МХАТ

Музей МХАТ передал в дар библиотеке Тавриды 11 книг. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





В музее отметили, что Минкультуры предложило передать книги в дар библиотеке Тавриды. Так, в акции приняли участие около 70 федеральных музеев. Среди них — ГМЗ «Петергоф», музей-заповедник «Херсонес Таврический», Русский и Бахрушинский музеи, Третьяковка, Исторический музей, Музеи Московского Кремля, Музей Победы и другие.





«Мы уверены, что ребята, принимающие участие в проектах Тавриды, — люди талантливые, креативные. Надеемся, что книги из Музея МХАТ помогут им еще больше погрузиться в творческую атмосферу и открыть для себя все сокровища театрального мира», — сказала директор учреждения Софья Грачева.





Всего библиотека Тавриды получила от Минкультуры свыше 800 книг об искусстве и истории музеев. Вскоре собрание библиотеки пополнят издания о театральной истории и народном творчестве. Передадут книги федеральные театры, концертные учреждения и творческие коллективы.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея МХАТ