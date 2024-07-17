Мариинский театр впервые представит обновленные версии всех опер «Кольца нибелунга» Вагнера

Зрители Мариинского театра впервые увидят обновленные сценические версии всех опер «Кольца нибелунга» Рихарда Вагнера. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Показы пройдут 1, 2, 4 и 6 августа на Новой сцене. Дирижировать будет Валерий Гергиев. Петербуржцы впервые увидят грандиозный цикл целиком в обновленной версии.





«Новые версии призваны отразить всю мощь художественного и музыкального замысла композитора — как того и хотел Рихард Вагнер, его творение продолжает идти в ногу со временем, оставаясь актуальным искусством для современного зрителя. Осуществить такое захватывающее зрелище на сцене было технологически невозможно всего несколько лет назад», — говорится в сообщении пресс-службы.





Первое «Кольцо нибелунга» поставили в Мариинском театре с 1900 по 1905 год. Тогда оперы звучали на русском языке. Спустя почти 100 лет российские зрители смогли снова услышать сочинение композитора. В юбилейный год постановки Мариинский театр решил обновить «Кольцо нибелунга».









Фото: Предоставлено пресс-службой Мариинского театра / Наташа Разина