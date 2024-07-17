Мариинский театр впервые представит обновленные версии всех опер «Кольца нибелунга» Вагнера

Мариинский театр впервые представит обновленные версии всех опер «Кольца нибелунга» Вагнера

17.07.2024

Зрители Мариинского театра впервые увидят обновленные сценические версии всех опер «Кольца нибелунга» Рихарда Вагнера. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Показы пройдут 1, 2, 4 и 6 августа на Новой сцене. Дирижировать будет Валерий Гергиев. Петербуржцы впервые увидят грандиозный цикл целиком в обновленной версии.

«Новые версии призваны отразить всю мощь художественного и музыкального замысла композитора — как того и хотел Рихард Вагнер, его творение продолжает идти в ногу со временем, оставаясь актуальным искусством для современного зрителя. Осуществить такое захватывающее зрелище на сцене было технологически невозможно всего несколько лет назад», — говорится в сообщении пресс-службы.

Первое «Кольцо нибелунга» поставили в Мариинском театре с 1900 по 1905 год. Тогда оперы звучали на русском языке. Спустя почти 100 лет российские зрители смогли снова услышать сочинение композитора. В юбилейный год постановки Мариинский театр решил обновить «Кольцо нибелунга».


Фото: Предоставлено пресс-службой Мариинского театра / Наташа Разина