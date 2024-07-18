Мастера из 16 областей приедут на фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая» в Воронежскую область

Мастера художественных ремесел из 16 регионов страны соберутся на фестивале фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая».



Фестиваль пройдет в Воронежской области 3-4 августа. Участниками мероприятия станут в том числе мастера из Дагестана и ЛНР.



Ожидается, что гостями фестиваля станут порядка 5 тысяч человек, рассказала директор Воронежского областного центра народного творчества и кино Елена Богачева.



«Фестиваль пройдет в Ломовском природно-ландшафтном парке, где на широких луговых просторах разместятся интерактивные ремесленные площадки. Малая сцена соберет народные коллективы клубных учреждений Воронежской области, на водной сцене развернется театрализованное представление, в основу которого легла легенда о любви и верности супругов Ивана и Марьи, когда-то живших в хуторе Ломы», — рассказала руководитель.



В рамках фестиваля будут работать интерактивные площадки, ремесленные ряды, ярмарка. В программу вошли конно-спортивные представления, творческая лаборатория, мастер-классы по различным ремеслам.









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