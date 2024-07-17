Хибла Герзмава подарила рояль Пицундскому храму в Абхазии

Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава преподнесла в подарок Пицундскому храму рояль. Об этом оперная певица рассказала в Telegram-канале.





Артистка назвала древний храм особенным, священным местом и важной частью фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…».





«Долгой беспрерывной ниточкой с ним связаны мои воспоминания о доме, о любимых родителях и незабываемых концертах нашего фестиваля. В его стенах звучал голос великой Елены Образцовой, служили музыке гениальные Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы», Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев и многие другие выдающиеся исполнители», — поделилась певица.





В этом году Герзмава решила подарить собору памятный рояль B sendorfer. Также артистка анонсировала концерт в храме 20 июля. Перед зрителями выступит оперный класс Московской консерватории. На сцену выйдут Лада Меркульева, Вероника Андрейченко, Валентина Химич, Мария Лупарева, Вероника Хорошева. С ними выступит пианистка Екатерина Ганелина.



