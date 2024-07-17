Вышли первые кадры ремейка «Наемного убийцы» с Омаром Си

Появился первый трейлер фильма «Наемный убийца» с Омаром Си из «Людей Икс» и «1+1». Картина стала ремейком одноименного боевика 1989 года.





Режиссером нового «Наемного убийцы» выступил Джон Ву, известный по работе над лентами «Без лица» и «Миссия невыполнима 2». Главную роль в фильме исполнит Натали Эммануэль. Актриса известна по участию в съемках сериала «Игра престолов» и кинофраншизы «Форсаж». Также в фильме сыграет Сэм Уоррингтон из «Аватара».





Боевик рассказывает историю опытного наемного убийцы, который отказывается учинить расправу над беззащитной жертвой. Герой попадает под давление коллег по цеху, жаждущих мести.





Премьера ремейка пройдет 23 июля. Посмотреть фильм смогут пользователи онлайн-кинотеатров.









Фото: YouTube