В Новгородском музее-заповеднике отреставрировали памятник христианского искусства XVII века

В Новгородском музее-заповеднике отреставрировали редкий памятник христианского искусства, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Речь идет о восстановлении Напрестольного Евангелия XVII века. Реставрационные работы шли четыре года. Специалисты проводили работы одновременно в нескольких реставрационных мастерских: бумаги, переплетов, тканей и металла.



«Реставраторы подошли к работе с большой осторожностью и ответственностью. Сложнее всего было восстановить серебряный оклад — редчайшее произведение искусства», — говорится в сообщении.



Отмечается, что благодаря старанию и кропотливому труду Напрестольное Евангелие получило новое звучание и готово к экспонированию.









Фото: t.me/mincultrussia