В Новгородском музее-заповеднике отреставрировали памятник христианского искусства XVII века

18.07.2024
В Новгородском музее-заповеднике отреставрировали редкий памятник христианского искусства, передает пресс-служба Министерства культуры России.
Речь идет о восстановлении Напрестольного Евангелия XVII века. Реставрационные работы шли четыре года. Специалисты проводили работы одновременно в нескольких реставрационных мастерских: бумаги, переплетов, тканей и металла.
«Реставраторы подошли к работе с большой осторожностью и ответственностью. Сложнее всего было восстановить серебряный оклад — редчайшее произведение искусства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря старанию и кропотливому труду Напрестольное Евангелие получило новое звучание и готово к экспонированию.
Фото: t.me/mincultrussia