Певица Адель призналась в желании завершить музыкальную карьеру

17.07.2024
Британская певица Адель сообщила, что планирует взять перерыв в творческой деятельности. Об этом исполнительница рассказала немецкому каналу ZDF.
Певица призналась, что выдохлась после того, как каждые выходные выступала на сцене в Лас-Вегасе.
«У меня нет никаких планов на новую музыку. Мне нужен большой перерыв», — подчеркнула знаменитость.
Адель добавила, что намерена заняться «другими творческими вещами». Такое решение она приняла после выступлений в рамках программы Weekends With Adele на сцене в Лас-Вегасе. С ноября прошлого года исполнительница дает по два концерта на площадке каждые выходные. Последнее выступление пройдет 23 ноября.
Певица также заявила об эмоциональном истощении. Адель намерена вернуться в родной Лондон, чтобы отдохнуть. Перед этим она даст восемь концертов в Мюнхене.
Фото: YouTube