Певица Адель призналась в желании завершить музыкальную карьеру

Британская певица Адель сообщила, что планирует взять перерыв в творческой деятельности. Об этом исполнительница рассказала немецкому каналу ZDF.





Певица призналась, что выдохлась после того, как каждые выходные выступала на сцене в Лас-Вегасе.





«У меня нет никаких планов на новую музыку. Мне нужен большой перерыв», — подчеркнула знаменитость.





Адель добавила, что намерена заняться «другими творческими вещами». Такое решение она приняла после выступлений в рамках программы Weekends With Adele на сцене в Лас-Вегасе. С ноября прошлого года исполнительница дает по два концерта на площадке каждые выходные. Последнее выступление пройдет 23 ноября.





Певица также заявила об эмоциональном истощении. Адель намерена вернуться в родной Лондон, чтобы отдохнуть. Перед этим она даст восемь концертов в Мюнхене.









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