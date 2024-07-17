Певица Адель призналась в желании завершить музыкальную карьеру

17.07.2024

Певица Адель призналась в желании завершить музыкальную карьеру
Британская певица Адель сообщила, что планирует взять перерыв в творческой деятельности. Об этом исполнительница рассказала немецкому каналу ZDF.

Певица призналась, что выдохлась после того, как каждые выходные выступала на сцене в Лас-Вегасе.

«У меня нет никаких планов на новую музыку. Мне нужен большой перерыв», — подчеркнула знаменитость.

Адель добавила, что намерена заняться «другими творческими вещами». Такое решение она приняла после выступлений в рамках программы Weekends With Adele на сцене в Лас-Вегасе. С ноября прошлого года исполнительница дает по два концерта на площадке каждые выходные. Последнее выступление пройдет 23 ноября.

Певица также заявила об эмоциональном истощении. Адель намерена вернуться в родной Лондон, чтобы отдохнуть. Перед этим она даст восемь концертов в Мюнхене.


Фото: YouTube