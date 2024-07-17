В Сириусе пройдет серия концертов проекта Crescendo под руководством Мацуева

Серия концертов проекта Crescendo под руководством Дениса Мацуева пройдет 26 и 27 июля в Сириусе. Выступления состоятся при поддержке Минкультуры России и ФГБУК «Росконцерт».





Проведение концертов в рамках проекта Crescendo в Сириусе стало традицией, которая родилась пять лет назад. В 2024 году пианист Денис Мацуев объединит известных музыкантов и юных талантливых артистов. Зрителей ждут камерный и джазовый вечера, а также выступление с симфоническим оркестром.





В первый день Мацуев выйдет на сцену вместе с лауреатами международных конкурсов. Перед гостями также выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова. За дирижерским пультом – Дмитрий Юровский.





27 июля в зале «Атом» университета «Сириус» пройдет выступление музыкантов классической сцены. За эти два дня зрители услышат сочинения Камиля Сен-Санса, Жюля Массне, Петра Чайковского, Жан-Батиста Арбана и Джорджа Гершвина.





Завершится проект вечером джаза. Мероприятие пройдет на сцене Олимпийского парке.









Фото: Предоставлено пресс-службой ФГБУК «Росконцерт»