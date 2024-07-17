Аскольд Запашный анонсировал показ цирковых спектаклей на фестивале в Москве

Народный артист России и художественный руководитель Большого Московского цирка, Аскольд Запашный, поделился информацией о предстоящем фестивале «Театральный бульвар», который открылся в Москве. Гости смогут насладиться цирковыми выступлениями и принять участие в жанровых мастер-классах.





В беседе с журналистами Запашный отметил, что с 15 июля по 11 августа театры, школы и студии, а также режиссеры и актеры будут активно работать на улицах города, чтобы наполнить Москву творческой атмосферой и поближе подойти к зрителям. Расширенная программа фестиваля предоставит возможность каждому найти что-то по своему вкусу. Посетители смогут увидеть представления и присоединиться к мастер-классам по различным цирковым жанрам. Важно отметить, что посещение всех мероприятий будет свободным.





Фестиваль «Театральный бульвар» продлится до 11 августа на семи сценических площадках, расположенных на Бульварном кольце. Каждая из них посвящается определенной сфере театрального искусства, а цирковые представления будут проходить на Цветном бульваре. Общее количество постановок, которые будут показаны в рамках фестиваля, превысит 100 штук.









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