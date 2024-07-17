В Донецкой муздраме состоялось восемь премьер за уходящий сезон

Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени Бровуна за сезон представил восемь премьер. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Творческий коллектив завершил 97-й театральный сезон. На базе МДТ имени Бровуна прошло 67 спектаклей. Постановки посмотрели около 9 тысяч человек.





Театр посетил с гастролями около 30 российских городов. Прошли 32 показа спектаклей, зрителями которых стали порядка 15 тысяч человек.





Завершившийся сезон насчитывает почти 100 выступлений артистов театра. Одной из премьер стала патриотическая опера-драма «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский». Спектакль подготовлен благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Субсидия Минкультуры России позволила театру начать постановку мюзикла «Голубая камея». Премьера спектакля ожидается в грядущем сезоне.









Фото: Pixabay.com