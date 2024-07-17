В Нижнем Новгороде представили костюмы из фильма «Летучий корабль»

Костюмы из одноименной экранизации мультфильма «Летучий корабль» представили в Нижнем Новгороде на полях VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest». Автором нарядов выступила художник Надежда Васильева-Балабанова.





В рамках фестиваля не только показывают кино, но и проводят мастер-классы. Также гости участвуют в дискуссиях, презентациях новых фильмов-сказов. Здесь же открываются выставки.





Проект «Сказочные наряды. Костюмы к фильму «Летучий корабль» разместились в Русском музее фотографии – старейшем фотомузее России. Одежды использовались актерами на съемках картины.





Работы Васильевой-Балабановой можно увидеть во многих фильмах Балабанова, сериалах «Идиот» и «Мастер и Маргарита», сказках «Конек-Горбунок», «По щучьему велению» и многих других проектах. Премьера «Летучего корабля» прошла в марте 2024 года. Сейчас костюмы героев можно увидеть на фестивале.









Фото: YouTube