В Петербурге День ВМФ отпразднуют в усеченном формате

День военно-морского флота в этом году для Санкт-Петербурга пройдет в усеченном формате. По данным СМИ, парад будет только в городе.





Кронштадт остался без парада. Причина отмены не называется.





Прибывшие на парад в Кронштадт суда уходят обратно на север. Так, портовый город покинули «Адмирал Левченко» и атомная подлодка «Тамбов». Кронштадтская часть праздника проводилась с 2016 года. Такая ситуация сложилась впервые.





День ВМФ в Петербурге отпразднуют 28 июля. На Неве уже стоят военные корабли. Недавно состоялась первая репетиция парада.









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