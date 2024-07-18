В Минэкономразвития предложили упростить вовлечение в туризм объектов культурного наследия

Минэкономразвития РФ выступило с инициативой об упрощении условий создания туристической инфраструктуры в национальных парках, передает Ассоциация туроператоров.



В частности, предлагается расширить перечень объектов, которые могут быть размещены на территории нацпарков.



«Сейчас из важного — упрощение строительства в национальных парках. Если мы хотим увеличить число турпоездок и минимизировать нагрузку на флору и фауну, то нужна несколько большая высотность застройки, а также расширение перечня объектов, которые можно строить. Если одну гостиницу построить, туристы не поедут. Нужна понятная инфраструктура, где-то необходимы вертолетные площадки, поскольку альтернативного способа туда добраться нет», — приводит ассоциация слова замминистра Дмитрия Вахрукова.



Кроме того, предлагается упростить вовлечение объектов культурного наследия в туризм.



По словам Дмитрия Вахрукова, во всем мире объекты культурного наследия приспособлены для туризма, в то время как в России с этим сложности, в частности, из-за очень длительных сроков экспертизы и реконструкции.



«У нас есть идея применить программу льготного кредитования к объектам культурного наследия, но она может не заработать, если мы не снимем ряд ограничений по возможности реконструировать и расширять такие объекты», — сказал Вахруков.









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