В Вологодской области представили картины художника из Москвы Виктора Комарова

Выставка графических и живописных работ московского художника Виктора Комарова открылась в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике в Вологодской области. Проект приурочен к 90-летию автора.





Художник оформил более 600 книг, в том числе произведения Валентина Пикуля, Чингиза Айтматова, Веры Чаплиной и других писателей. В экспозицию вошли 105 полотен. Выставка охватила два зала Народного дома музея-заповедника.





«Представлены графические и живописные работы, которые автор создавал в последние годы в деревне Чистый Дор Кирилловского района», — поделился с ТАСС гендиректор учреждения Михаил Шаромазов.





Название проекта — «Пространство 2х2» — метафорично, пояснил Шаромазов, ведь все представленные на выставке работы были созданы автором в его маленькой мастерской, чья площадь составляет 4 квадратных метра.





Зрители увидят наброски, эскизы и живописные полотна Комарова. Выставка будет работать до 29 сентября.









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