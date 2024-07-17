Не стало украинского актера театра и кино Игоря Щербака

17.07.2024

Не стало украинского актера театра и кино Игоря Щербака
Украинский актер театра и кино Игорь Щербак ушел из жизни в 68 лет. Об этом сообщили в Киевском академическом Молодом театре.

Коллеги артиста выразили искренние соболезнования семье покойного. Некролог появился в запрещенной соцсети.

«Ушел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак», — говорится в публикации.

Будущий актер появился на свет 10 апреля 1956 года в Киеве. В 1977-м  окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Работал в местном театре оперетты. В 1981 году поступил в Киевский Молодой театр.

Российские зрители могли видеть актера в сериалах «Нюхач» и «Возвращение Мухтара». Щербак также занимался дубляжом и озвучкой.


Фото: Pixabay.com