Не стало украинского актера театра и кино Игоря Щербака

Украинский актер театра и кино Игорь Щербак ушел из жизни в 68 лет. Об этом сообщили в Киевском академическом Молодом театре.





Коллеги артиста выразили искренние соболезнования семье покойного. Некролог появился в запрещенной соцсети.





«Ушел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак», — говорится в публикации.





Будущий актер появился на свет 10 апреля 1956 года в Киеве. В 1977-м окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Работал в местном театре оперетты. В 1981 году поступил в Киевский Молодой театр.





Российские зрители могли видеть актера в сериалах «Нюхач» и «Возвращение Мухтара». Щербак также занимался дубляжом и озвучкой.









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