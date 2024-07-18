Скончался актер из «Возвращения Мухтара» Игорь Щербак

На 69-м году жизни на Украине скончался советский и украинский актер театра и кино Игорь Щербак.



О кончине артиста сообщил в соцсети Киевский академический Молодой театр.



«Ушел из жизни заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера», — говорится в сообщении.



Игорь Щербак родился в Киеве в 1956 году, окончил факультет Киевского государственного театрального института имени Карпенко-Карого. В Молодом театре артист служил с 1981 года.



Щербака можно увидеть в 15 фильмах, в том числе в знаменитых сериалах «Возвращение Мухтара» и «Скорая помощь».









Фото: Pixabay.com