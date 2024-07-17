Объявлены номинанты на премию «Эмми»

Сериал «Сегун» получил 25 номинаций на премию «Эмми» и стал лидером по их количеству в 2024 году. Следом идут «Корона» (18), Fallout и «Мистер и миссис Смит» (16).





Номинантами на лучшую женскую роль в драматическом сериале стали Анна Саваи («Сегун»), Кэрри Кун («Позолоченный век»), Имельда Стонтон («Корона»), Риз Уизерспун («Утреннее шоу») и Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»). В комедийных проектах на премию выдвинули Селену Гомес («Убийства в одном здании»), Майю Рудольф («Женщина при деньгах»), Джин Смарт («Хитрости»), Кристен Уиг («Палм-Рояль»), Эйо Адебири («Медведь») и Кинту Брансон («Начальная школа Эбботт»).





В номинации «Лучший мини-сериал» сразятся «Олененок», «Рипли», «Фарго», «Уроки химии», «Настоящий детектив: Страна ночи». Церемония вручения премии пройдет 15 сентября.









Фото: Кадр из сериала «Сегун» / YouTube