В Петербурге открылась выставка «Пушкинская-10»

Выставка «Пушкинская-10» открылась в петербургском «Манеже» на несколько месяцев. В экспозицию вошли 400 работ художников-бунтарей.





Выставка раскрывает историю сквота, который стал центром богемы Санкт-Петербурга и «символом объединения свободных художников» во времена перестройки. Проект показывает срез неофициального искусства в городе конца прошлого столетия.





«Пушкинская-10» возникла в 1989 году случайно, когда дом № 10 на Пушкинской улице начали расселять для будущего капитального ремонта. Реконструкция затянулась, а дом пустовал. Здесь начали собираться художники и музыканты, которые стремились выйти за рамки традиционных форматов творчества.





В этом доме начинал Сергей Курехин, «АукцЫон» и группа «Н.О.М.». Рядом свои первые работы создавали «Новые тупые», Сергей Бугаев и Тимур Новиков.









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