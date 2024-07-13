В Царском Селе пройдут дни оперы и балета в честь Александра Пушкина

В Екатерининском парке музея-заповедника «Царское Село» 13 и 14 июля покажут оперные и балетные представления по произведениям Александра Пушкина в рамках фестиваля «Пушкинские дни в Царском Селе» к 225-летию со дня рождения поэта, сообщили организаторы.





13 июля станет днем оперы, а 14 — днем балета. В субботней программе — спектакль «Золотой век» в постановке и при участии народного артиста России Олега Погудина, опера «Евгений Онегин» Чайковского Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» в постановке его художественного руководителя народного артиста России Юрия Александрова.





Воскресная программа включает балетные сюиты по поэмам «Руслан и Людмила», «Бахчисарайский фонтан» и «Медный всадник» с участием солистки Мариинского театра Ильмиры Багаутдиновой. Также в этот день состоится премьера балета «Метель» на музыку Свиридова в исполнении артистов Театра балета «Сен-Мишель» в постановке художественного руководителя Михаила Венщикова. Основная сцена будет располагаться на лугу между берегом Большого пруда и Террасой Руска Екатерининского парка.





В разных уголках парка посетители увидят интерактивные инсталляции и театрализованные реконструкции страниц «Повестей Белкина», «Капитанской дочки» и смогут стать участниками авторских экскурсий. А Фрейлинский садик станет местом проведения проекта «Музейная роза: история, рассказанная растением». Главный хранитель царскосельских парков Ольга Филиппова расскажет о розах пушкинской эпохи.





Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его организаторы — АНО «Центр Петербургфорум», ГМЗ «Царское Село», партнер проекта — Всероссийский музей А. С. Пушкина.









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