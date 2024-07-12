Валерий Фокин останется в Александринском театре на посту президента

Народный артист России Валерий Фокин продолжит работать в Александринском театре на посту президента. Об этом говорится на сайте учреждения.





В Александринском театре опубликовали сообщение о назначении на пост худрука Никиты Кобелева. Ранее он работал главным режиссером труппы.





«Народный артист России, лауреат Государственных премий России Валерий Фокин <…> продолжит служение Александринской сцене на посту президента театра», — говорится на сайте.





В публикации уточняется, что он посвятил этому театру более 20 лет. Валерий Фокин работал в должности художественного руководителя Александринской сцены с августа 2003 года.





Ранее министр культуры России Ольга Любимов подписала приказ о назначении Никиты Кобелева новым худруком Александринского театра в Санкт-Петербурге. Здесь режиссер успел поставить спектакль «Вознесение» по произведению Льва Толстого.









Фото: YouTube