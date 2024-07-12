Комедия «Не одна дома» Василия Свиридова вышла в прокат

Главные роли в фильме исполнили блогер Давид Манукян (Дава) и Равшана Куркова.
Посетителям представили фотографии, авторские рукописи и прижизненные издания опер композитора.
Министр культуры России уверена, что мероприятие также призвано укреплять связь регионов.
Сейчас в республике таких объектов насчитывается более тысячи.
Экспонаты представлены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
Главные роли в фильме исполнили блогер Давид Манукян (Дава) и Равшана Куркова.
Посетителям представили фотографии, авторские рукописи и прижизненные издания опер композитора.
Министр культуры России уверена, что мероприятие также призвано укреплять связь регионов.
Сейчас в республике таких объектов насчитывается более тысячи.
Экспонаты представлены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
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12.07.2024