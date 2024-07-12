Комедия «Не одна дома» Василия Свиридова вышла в прокат

Комедия «Не одна дома» с блогером Давидом Манукяном (Дава) и Равшаной Курковой вышел в российский прокат 11 июля. В фильме также снялась 14-летняя певица Милана Хаметова.





По сюжету ученица пятого класса Маша оказывается в трудной ситуации. Школьница страдает от одиночества в семье, где родители постоянно на работе. Когда мать нанимает для дочери новую няню из элитного агентства, девочка осознает – женщина замышляет недоброе. Девочка решает проучить ее, используя гаджеты «умного дома».





Режиссером картины выступил Василий Свиридов. Постановщик также написал сценарий в сотрудничестве с Андреем Липовым.









Фото: YouTube