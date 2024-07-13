В Суздале открывается День огурца

В Екатерининском парке музея-заповедники покажут оперные и балетные представления по произведениям п...
Подготовлена большая и разнообразная программа для взрослых и детей, будут работать более десяти пло...
Уникальный архитектурный и инфраструктурный проект станет не только визитной карточкой полуострова...
Участников ждут деревянные игры «Игорница», выступления известных музыкальных коллективов, частушки ...
Министр обсудила стратегию развития и посетила комплекс Дворцовых конюшен, усадьбу «Знаменка» и двор...
В Екатерининском парке музея-заповедники покажут оперные и балетные представления по произведениям п...
Подготовлена большая и разнообразная программа для взрослых и детей, будут работать более десяти пло...
Уникальный архитектурный и инфраструктурный проект станет не только визитной карточкой полуострова...
Участников ждут деревянные игры «Игорница», выступления известных музыкальных коллективов, частушки ...
Министр обсудила стратегию развития и посетила комплекс Дворцовых конюшен, усадьбу «Знаменка» и двор...
Актриса скончалась в 92 года.
Выступление прошло в рамках 81-й годовщины танкового сражения под Прохоровкой.
Главные роли в фильме исполнили блогер Давид Манукян (Дава) и Равшана Куркова.
Посетителям представили фотографии, авторские рукописи и прижизненные издания опер композитора.
Министр культуры России уверена, что мероприятие также призвано укреплять связь регионов.
Сейчас в республике таких объектов насчитывается более тысячи.
Экспонаты представлены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
Фестиваль назвали главным музыкальным событием лета в республике.
Народный артист работал в должности художественного руководителя Александринской сцены более 20 лет.
В роли «Первого мстителя» появится Энтони Маки.
Фильм завоевал «Золотую пальмовую ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале.
Продюсеры Виктор Дробыш, Иосиф Пригожин, актер и композитор Иван Бурляев также дали свою оценку ситу...
Спектакль создадут в рамках международного театрального фестиваля «Место силы — Владивосток».
Также в фильме сыграла Катерина Ковальчук.
Альбом получил название The Death of Slim Shady (Coup De Grace).
13.07.2024