В Суздале открывается День огурца

В Суздале открывается День огурца

13.07.2024

22-й по счету Праздник огурца отметят 13 июля в Музее деревянного зодчества Владимиро-Суздальского музея-заповедника, сообщает телеграм-канал Министерства культуры России. 

Вход для посетителей открывается с 11 часов — за час до официального начала праздника. 

Участников ждут деревянные игры «Игорница», выступления известных музыкальных коллективов, частушки и даже огуречный хоровод. 

«Огуречная столица России ждет в гости», — говорится в сообщении.


Фото: телеграм-канал Минкультуры РФ