В Коми количество объектов культурного наследия выросло на 12%

Количество объектов культурного наследия в Коми за последние восемь лет выросло на 12%, или на 120. Об этом журналистам рассказала руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Марина Андреева.





По ее словам, сегодня количество объектов составляет 1083, включая 113 федерального значения, 233 — регионального, 737 — вновь выявленных.





«Из них 37 памятников, или 14,7% от общего числа, находятся в аварийном состоянии, некоторые почти утрачены. В целом по России такой показатель составляет порядка 20%», — поделилась Андреева с журналистами.





Каждый год от трех до пяти объектов удается переводить из статуса выявленных в разряд охраняемых государством памятников по итогам экспертизы. В 2023 году ремонтно-восстановительные и реставрационные работы проводились в здании Пушкинской гимназии в Сыктывкаре. Консервационные мероприятия — на церкви Святого Дмитрия Ростовского в поселке Кажим Койгородского района Коми — памятнике федерального значения начала XIX века.









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