Не стало польской актрисы театра и кино Ванды Сварычевской

Польская актриса театра, кино и телевидения Ванда Сварычевская ушла из жизни. Об этом говорится на ее странице в IMDb.





Причина смерти актрисы не называется. Сварычевской не стало 6 июля. 26 апреля ей исполнилось 92 года.





Актриса училась в Краковской высшей театральной школе до 1954-го. После выпуска она играла в театрах имени Жеромского в Кельце и Ludowy в Новой Хуце.





Актриса также известна киноролями: в военной драме «Пассажирка», ставшей победителем Венецианского международного кинофестиваля в 1964 году, и в драме известного польского режиссера Рышарды Филипского «Высокий полет».









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