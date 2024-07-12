Не стало польской актрисы театра и кино Ванды Сварычевской

12.07.2024

Не стало польской актрисы театра и кино Ванды Сварычевской
Польская актриса театра, кино и телевидения Ванда Сварычевская ушла из жизни. Об этом говорится на ее странице в IMDb.

Причина смерти актрисы не называется. Сварычевской не стало 6 июля. 26 апреля ей исполнилось 92 года.

Актриса училась в Краковской высшей театральной школе до 1954-го. После выпуска она играла в театрах имени Жеромского в Кельце и Ludowy в Новой Хуце.

Актриса также известна киноролями: в военной драме «Пассажирка», ставшей победителем Венецианского международного кинофестиваля в 1964 году, и в драме известного польского режиссера Рышарды Филипского «Высокий полет».


Фото: Pixabay.com