В Псковской области открылась в честь 180-летия Римского-Корсакова

Выставка к 180-летию композитора Николая Римского-Корсакова «Что ни опера, то сказка» начала работать в Мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше Псковской области. В экспозицию вошли эскизы декораций и костюмов к постановкам опер, выполненные художниками разных поколений.





Гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова сообщила ТАСС, что проект является результатом совместной работы с Российским национальным музеем музыки. Выставка открылась при поддержке Минкультуры России.





«Из богатого музейного собрания театрально-декорационной живописи для выставки отобраны эскизы декораций и костюмов к постановкам опер Римского-Корсакова, выполненные русскими художниками разных поколений», — поделилась собеседница агентства.





Посетители увидят фотографии, авторские рукописи и прижизненные издания опер композитора. Основные разделы выставки посвящаются важнейшим работам Римского-Корсакова, а также жизни этих произведений на московских сценах в период Серебряного века и эпохи модерна.









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