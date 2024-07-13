На время реставрации Мариинка переедет в новое здание

Альтернативой исторической сцене Мариинского театра на время его реставрации станет здание бывшего кинотеатра «Рекорд», сообщили в пресс-службе Смольного.





Там пояснили, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев договорились создать совместную рабочую группу для разработки концепции использования здания «Рекорда» для нужд театра.





В декабре 2023 года здание-памятник на Лермонтовском проспекте, дом 14, литера А, было передано Мариинскому театру. В разные годы здесь располагался Театр миниатюр, а также три различных кинотеатра. В настоящее время здание не эксплуатируется.









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