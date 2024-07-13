Национальный музей музыки приглашает на фортепианный концерт России и Китая

В Российском национальном музее музыки 14 июля пройдет интернациональный фортепианный концерт России и Китая в рамках выставки «Шелк и бамбук», сообщает телеграм-канал музея.





Концерт включает экзотическое сочетание классического пианистического репертуара и сочинений современных китайских композиторов. В нем прозвучит музыка Клода Дебюсси, Фредерика Шопена, Ференца Листа, сочинения, наполненные тонкой атмосферой восточной эстетики, а также музыка китайских композиторов Chen Pei-Xun, Wand Jian Zhong.





В составе солистов — музыканты с собственным исполнительским почерком, среди которых: Елена Дроздова, Марина Костерина, Михаил Мисенко, Ши Цзюньжень, Петр Аверин, Мария Чудовская.









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