В московском музее «Коломенское» состоится Якутский национальный праздник Ысыах

Московский музей-заповедник «Коломенское» 13 июля станет местом проведения Ысыах — главного национального праздника Якутии, сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.





С 2007 года Ысыах в столице отмечают в Коломенском, и с каждым годом он собирает все больше гостей. Рекордное количество москвичей и туристов — более 26 тыс. человек — приняли участие в празднике в 2023 году.





Подготовлена большая и разнообразная программа для взрослых и детей: на площади 3 тыс. кв. метров будут работать более десяти площадок.





Ысыах — уникальное духовное богатство народа саха. Это древний культовый праздник, олицетворяющий встречу лета, пробуждение природы, благословляющий на объединение сил для созидания и приносящий благополучие всем его участникам. В 2024 году праздник посвящен Году семьи в Российской Федерации, Году детства в Республике Саха (Якутия), продолжению многовековой традиции единения народов нашего Отечества и поддержке участников СВО.









Фото: скриншот Youtube