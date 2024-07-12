Ольга Любимова: «Горький fest» помогает развивать российское кино

Фестиваль «Горький fest» представляет собой серьезную платформу для развития современного российского кинематографа. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова в приветственном слове.





Обращение министра на открытии фестиваля зачитал актер Михаил Пореченков. Ольга Любимова отметила, что «Горький fest» также является платформой для укрепления культурных связей между регионами России и обмена профессиональным опытом.





«За время своего существования смотр помог десяткам кинематографистов заявить о себе и найти свой творческий путь в индустрии», — подчеркнула министр.





Ольга Любимова обратила внимание на насыщенность программы фестиваля 2024 года. В нее вошли конкурсный показ фильмов, круглые столы, пресс-конференции и множество других событий. Открывается смотр премьерой фильма «Тополиный пух».









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