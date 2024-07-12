В Петербурге показали походный иконостас Александра I и картины Рубенса

Походный иконостас императора Александра I и картины фламандского живописца Питера Пауля Рубенса «Святой Петр» и «Святой Павел» стали экспонатами выставки в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Проект развернулся в Великокняжеской усыпальнице.





Выставка религиозного искусства приурочена ко дню святых первоверховных апостолов Петра и Павла.





«Картины происходят из церкви Ордена капуцинов в Антверпене и имеют достоверную историю. Потом они переходили из одного частного собрания в другое и в конце концов были приобретены Музеем христианской культуры и там экспонируются», — приводит ТАСС слова главного научного сотрудника отдела Западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Сергея Андросова.





Петербургский Музей христианской культуры приобрел работы Рубенса из частной коллекции 10 лет назад. Ранее парные полотна «Святой Петр» и «Святой Павел» экспонировались в Европе. Всего зрители увидят на выставке 14 экспонатов.









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